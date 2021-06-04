澎湖縣政府4日最新疫情通報，首批與案8433同機的接觸者8人居家隔離期滿，改列自主健康管理7天；另增加匡列案8764居家隔離、自主健康管理各1人。

縣府表示，案8433在5月20日搭機返澎，當天與她同機前後3排的8位乘客被匡列居家隔離，4日凌晨起解除隔離，PCR檢測為陰性，後續改列為自主健康管理對象，至6月10日晚上12時止。

縣府指出，經疫調小組3日追蹤案8764在5月26日上午11時許曾因電器問題叫修，廠商派2名維修人員前往，1人進入屋內短暫停留約10分鐘，另1人於屋外等候。

疫調小組依據接觸程度，判定入內人員須居家隔離，屋外人員自主健康管理，兩位PCR檢測均為陰性。縣府指出，目前案8433匡列居家隔離為6人、自主健康管理17人；案8764居家隔離為10人、自主健康管理13人，合計澎湖縣確診案例共匡列相關人數46人。

(中時 )