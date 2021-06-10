案12136相關足跡。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市10日增加1例本土新冠肺炎確診個案，為昨天「北孫南送」的大內家庭群聚案，案12136為大內區50多歲男性，是昨天確診的案11940丈夫、新北案11886的6個月大女嬰阿公，這對阿公阿嬤因孫女主要照顧者的外婆身體不適，夫妻5月22日驅車到新北市土城區接回孫女，阿嬤、孫女8日雙雙確診，阿公居家隔離採檢也確診。

衛生局公布，今天這起家庭群聚是孫女新北市外祖母、案7610先出現身體不適，5月29日確診，6月8日孫女、阿嬤同日也確診，今新增1例是案11940丈夫、案12136，夫妻5月22日一起北上接回孫女，案12136於6日出現頭暈但無發燒，8日因妻子確診，列為居家隔離者並安排採檢，9日確診。

衛生於公布新增個案足跡，曾於6月2日、3日一早約5時30分曾送貨去玉井市場，7日載妻、孫女去醫院，相關活動場所都已完成清消。

衛生局另也公布「南科抗原快篩站」9日啟用，當天已經完成800名企業員工快篩，其中796人快篩陰性，快篩陽性4人，經PCR核酸檢測複篩後，結果皆為陰性。

(中時 )