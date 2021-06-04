日本政府捐贈120萬劑AZ疫苗給台灣，疫苗在今(4)日下午運抵台灣，此舉引發台灣民眾紛紛送花束到日台交流協會表示謝意。

感恩花束湧入 日台交流協會：收到台灣民眾心意。(圖/翻攝自 日台交流協會臉書)

交協指出，日本與台灣都在擊退病毒的戰疫當中過得很辛苦、不安。或許內心動搖了，也是人性吧。但希望大家記得，我們都有共體時艱的夥伴。攜手渡過這波難關後，我們一定能再相會的！

網友也紛紛湧入「日本台灣交流協會」臉書留言，「真的非常感謝你們，也謝謝日本網友大力相挺還有對台灣的打氣」、「非常感謝！永誌不忘！」。

屏東縣長潘孟安也說，「謝謝日本，讓我們一起挺過難關」。民進黨立委吳思瑤也留言「真誠相待，有日本真好！」、同黨台南立委郭國文「萬分感激每一位幫助台灣的人，願我們🇹🇼🇯🇵一起渡這場難關！」、屏東立委莊瑞雄「難以言喻我們心中的感謝，這份恩情我們永遠會記得，謝謝。」台中立委蔡其昌「謝謝你們，永存於心！」、新北市立委江永昌「謝謝日本好朋友🇯🇵，台日友好！友誼長存！」、高雄市立委劉世芳「謝謝日本🇯🇵，期盼在疫情艱困時期，共度難關」。

高雄市議員黃捷也喊話「謝謝日本」，台北市議員林穎孟「除了感謝，還是感謝，台日友好」。

我們並不認為日本的報答多麼完美，只是盡力做現階段能做的，但真的非常多的日本民眾真心希望為台灣朋友做事。如果能帶給鄰居溫馨，我們也很欣慰。 大家的心意都收到了，萬分感激💕👫 由日本台灣交流協會發佈於 2021年6月4日 星期五

(中時新聞網)