日本政府捐贈120萬劑AZ疫苗給台灣，疫苗在今(4)日下午運抵台灣，此舉引發台灣民眾紛紛送花束到日台交流協會表示謝意。
交協指出，日本與台灣都在擊退病毒的戰疫當中過得很辛苦、不安。或許內心動搖了，也是人性吧。但希望大家記得，我們都有共體時艱的夥伴。攜手渡過這波難關後，我們一定能再相會的！
網友也紛紛湧入「日本台灣交流協會」臉書留言，「真的非常感謝你們，也謝謝日本網友大力相挺還有對台灣的打氣」、「非常感謝！永誌不忘！」。
屏東縣長潘孟安也說，「謝謝日本，讓我們一起挺過難關」。民進黨立委吳思瑤也留言「真誠相待，有日本真好！」、同黨台南立委郭國文「萬分感激每一位幫助台灣的人，願我們🇹🇼🇯🇵一起渡這場難關！」、屏東立委莊瑞雄「難以言喻我們心中的感謝，這份恩情我們永遠會記得，謝謝。」台中立委蔡其昌「謝謝你們，永存於心！」、新北市立委江永昌「謝謝日本好朋友🇯🇵，台日友好！友誼長存！」、高雄市立委劉世芳「謝謝日本🇯🇵，期盼在疫情艱困時期，共度難關」。
高雄市議員黃捷也喊話「謝謝日本」，台北市議員林穎孟「除了感謝，還是感謝，台日友好」。
(中時新聞網)
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