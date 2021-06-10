行政院長蘇貞昌今天表示，日本捐贈的AZ疫苗預計11日完成檢驗封緘後便會配撥施打。衛福部次長薛瑞元則指出，75歲以上老人憑健保卡施打，民國35年12月31日以前出生者皆符合資格，中央疫情指揮中心近日宣布施打日期、細節。

蘇貞昌今天強調，疫苗非常珍貴，不能再發生有診所未按規定私自施打疫苗情形，相關機關、醫療院所若未依照接種順序名冊施打，政府將追究刑事、行政法律責任，防堵相關漏洞。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，蘇貞昌聽取後裁示，苗栗科學園區廠商感染狀況，中央流行疫情指揮中心已經設置前進指揮所，整合勞動部、經濟部、竹竹苗等防疫能量，持續擴大篩檢，該隔離、該清空、該改善的環境都已經在著手進行。

蘇貞昌說，指揮中心同時公布企業抗原快篩的指引，目前疫情已經有初步控制，但仍不能大意，因為國外也有外籍移工感染的類似經驗，勞動部應藉此經驗，加強移工防疫管理，特別要對住宿環境了解、查看，嚴格要求廠商與仲介業者配合，做不到的就要嚴格處分，藉以維護國家重要生產線的安全。

蘇貞昌也說，近日立法委員關切疫苗進度，台灣目前共取得211萬劑疫苗，莫德納已經優先配發各縣市專責醫院，讓風險最高的醫護人員施打，而日本捐贈的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，預計11日完成檢驗封緘後便會配撥施打。

(工商 )