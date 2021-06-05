貨櫃海運每日租船費率不斷創新高，市場價格已經失控，很多人為了租船擠破頭，業內人士透露，在運價處於歷史高點之際，客戶得準備「一張空白支票」來搶奪船隻。

英國物流網站The Loadstar報導，由於貨物運輸需求暴增，各種規模的船舶租船費持續飆漲。法國海運諮詢機構Alphaliner最新報告指出，目前可載運5060口20呎櫃（TEU）的船隻，租用80天的每日租船費率介於10萬~14.5萬美元之間，改寫新天價。這包船價已遠高於德國貨櫃航運商Hapag Lloyd近期簽訂每日7萬~9萬美元的日租費、租期為2-3個月。

而現在一艘典型可載運4000 TEU的巴拿馬型船，單日租船費率約5.2萬美元，為5年前的10倍。但這僅是假設費率，因為現階段市場無閒置的運量。

一位英國海運經紀人表示，先前商議決定的固定費率已無人再提及，甚至並非議價起點。他坦言，想要租船的人，必須拚了命準備「一張空白支票」才有機會搶到船。

事實上，船東都希望用目前高漲的費率簽定長期租約。Alphaliner表示，目前已觀察到3筆5年期合約、9筆4年期合約、10筆3年期合約，以及20筆24 個月的租船合約。在貨運量吃緊、運費飆漲、港口壅塞，加上旺季到來，種種利多都支撐全球貨櫃航運前所未見的榮景。

(中時新聞網)