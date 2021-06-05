北京清華大學新聞與傳播學院教授史安斌5日表示，可考慮建立國家戰略傳播的跨部門聯席會議機制。把外宣工作上升到國家戰略層面，由主管部門作為主導力量，進行戰略傳播的規畫和實施，盡快建立適合中國國情和內政外交需求的國家戰略傳播機制。

史安斌在《環球時報》撰文強調，從歐巴馬政府建立的「美國國家戰略傳播機制」到韓國成立「國家品牌委員會」等海外經驗來看，跨部門聯動運作體系將有助於整合多方面的優勢力量，構建具有中國特色的戰略傳播體系。

史安斌指出，從長遠看，意識形態領域的鬥爭在所難免，為此需要建立一套相應的國家戰略傳播機制，來適應這一新的變化。相關部門作為頂層設計機構，主要媒體、互聯網技術公司和民間智庫等作為具體實施單位，可以形成上下聯動、合縱連橫的戰略傳播體系，進而夯實中國在新歷史條件下的國際影響力和話語權，推動從國際傳播向戰略傳播的轉型升級。

史安斌表示，2009年以來，隨著「提升媒體國際傳播能力」工程的穩步推進，中國初步建立起了多主體、立體化的大外宣格局，文化軟實力和國際影響力有了一定程度提升。

但近年來，中國外宣媒體和涉外文化機構遭到部分西方國家空前打壓，加之由美國主導的全球社交平台「同溫層」輿論生態不斷強化，導致儘管大陸的全民抗疫和經濟復甦成績亮眼，「有理說不出」「說出傳不開」「傳開叫不響」的話語困境仍在持續，發達國家與開發中國家民眾對中國形象的認知差距，仍然存在，兩極對立的趨勢日益顯著。

史安斌稱，在新的歷史條件下，推動中國國際傳播轉型升級，進而破解困局、開創新局。習近平總書記在有關講話中擘畫了「加強頂層設計和研究布局，構建具有鮮明中國特色的戰略傳播體系」的方向和路徑。強調用戰略傳播思維，推動國際傳播的轉型升級，把外宣從以往由宣傳、外事、文化等部門和外宣媒體、涉外文化機構負責的事務性工作，上升到了國家戰略的新高度。

這是因為，一方面，在智慧傳播時代，跨國化、社交化、情感化成為新聞傳播的新趨勢，另一方面，草根網紅和重慶、西安等「抖音城市」成功「出圈」，充分印證了中國多姿多彩的地方文化對全球線民的巨大吸引力。

史安斌建議，為提升國家重大政策、議題以及舉措的道義感召力，增強對外輿論工作的影響力和有效性，可考慮建立國家戰略傳播的跨部門聯席會議機制。在重大政策尤其是對外政策、重大議題、重大舉措等出台之際，在道義層面進行精心的議題設計和深入的意涵挖掘極為必要。

為此，可考慮像抓國家安全、互聯網管理等其他重大事務那樣，把外宣工作上升到國家戰略層面，由主管部門作為主導力量來進行戰略傳播的規劃和實施，盡快建立適合中國國情和內政外交需求的國家戰略傳播機制。

(中時 )