美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）將於6日率團訪問台灣，總統府發言人張惇涵5日表示，總統府誠摯歡迎美國訪團配合嚴格防疫規定，搭乘專機訪台。蔡英文總統預計將於6日上午8：30，於國軍松山空指部機場接見訪問團。

張惇涵表示，此次訪團由跨黨派聯邦參議員組成，預計雙方將就台美關係、區域安全等各項重要議題交換意見，尤其台灣正值面臨疫情挑戰之際，感謝訪團配合落實防疫規範訪問台灣，充分展現美國國會跨黨派對台灣的支持。

張惇涵指出，三位參議員皆長期堅定支持台灣，達克沃絲、蘇利文兩位參議員是聯邦參議院軍事委員會成員，多次力挺友台法案；昆斯參議員則是聯邦參議院外交委員會成員，也是《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（TAIPEI Act）的共同提案人。

張惇涵表示，此次訪團也是聯邦參議院軍事委員會自去年全球疫情爆發以來，首度規劃的國際訪團，對於三位堅定支持台灣的參議員能在此時此刻訪台，我們表達誠摯歡迎，並期待此行能讓台美在既有良好基礎上，進一步深化合作夥伴關係。

(工商 )