台灣和美視訊敲定，數週內將以視訊方式召開第11屆TIFA會議。蔡英文總統今在臉書表示，很高興看到和美國的對話有了進一步的發展，政府的相關部門，也一定會為此做好準備。

總統今在臉書指出，「努力拚防疫的同時，我們也會努力拚經貿」；台灣時間昨天晚上，代表台灣的鄧振中政務委員，和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）進行了視訊會議，雙方同意在未來幾週內，召開台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談。

總統說，「台美關係緊密、友好，TIFA是我們討論重要經貿議題的平台」。她很高興看到和美國的對話有了進一步的發展，政府的相關部門，也一定會為此做好準備。

總統表示，最近看到美國政府宣布提供疫苗、美國國會議員訪台，就連美日、美韓領袖的聯合聲明，也提到了要維持台海和平穩定，同時也說台灣會持續推進和美國的合作。疫情之下，所有第一線的外交、經貿團隊都辛苦了！