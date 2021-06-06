你習慣使用Facebook社群平台嗎？Facebook為了讓使用者能在平台上持續感受到夠安全，能安心發言，也不會受到其他用戶仇恨言論的攻擊，其實在背後投資大量人力物力，要讓這些含有仇恨言論，讓你看起來覺得心裡不舒服的貼文內容，有97.1％（2020年Q4數據）在你甚至都會看見之前，就已經被撤下，讓Facebook成為更令人感到安心的社群平台。

Facebook 亞太區內容政策經理 Manu Gummi。（Facebook 提供／黃慧雯台北傳真）

【制定政策】

Facebook 亞太區內容政策經理 Manu Gummi在線上會議中分享，如果用戶不會因為自己的身份被攻擊，他們便能更自在地發言和交流。有鑑於此，Facebook 不允許平台上出現仇恨言論。因為這類言論會造成整個環境充斥著恐嚇與排擠，有時甚至可能會助長實體世界中的暴力行為。因此，Facebook內容政策團隊參考了科技、公共安全和人權等領域的獨立專家所提出的意見，在「社群守則」政策中明訂了平台上可允許及禁止的內容與行為。

當前，Facebook 內容政策團隊全球共有 11 處辦公室，團隊由不同領域的專家組成，例如恐怖主義、仇恨言論和兒童安全。這些專家隸屬於規模更大的 Facebook 團隊，當中共有超過 35,000 人負責處理安全問題，其中也包含超過 15,000 位的內容審查員。

為了跟上不斷變化的網路行為，Facebook內容政策團隊每兩週召開政策論壇（Policy Forum），與會者除了全公司的專家，有時甚至會邀請記者和學者出席會議，來共同討論如何修正「社群守則」及廣告政策。這對仇恨言論等政策相當重要，因為網路用語的意義瞬息萬變，前天才出現的詞彙，隔天便可能成為傷人的用語。因此，「社群守則」可謂是持續滾動式修正的。而為了使Facebook內容政策團隊的業務透明化，每一場政策論壇結束後，皆會發布會議記錄，及更新政策調整內容。

【定義仇恨言論 】

仇恨言論在全球並沒有公認的定義。雖然有些國家立法禁止仇恨言論，但各自的定義卻大不相同。而Facebook 將仇恨言論定義為針對受保護的特徵，直接攻擊他人。該定義是在進行對外大量研究，並諮詢許多獨立專家後所得出的。

一、什麼是直接攻擊？Facebook 對攻擊的定義如下：暴力或抹滅人性（非人化）的言論、有害的刻板印象、貶低性的陳述、表達輕蔑、憎惡或輕視、咒罵、鼓吹排擠或隔離。

二、什麼是受保護的特徵？Facebook 受保護特徵的定義如下：種族、民族／族裔、國籍、身心障礙、宗教信仰、種姓／社會階級、性傾向、性別、性別認同、 重大疾病。若年齡與其他受保護特徵被一同提及，Facebook也會將年齡視為受保護的特徵。對於其他與受保護特徵一併參考的特性（如職業），Facebook 也提供保障。Facebook 也會保護難民、移民、外來移民和尋求政治庇護者，讓他們免於遭受嚴重攻擊，但允許對移民政策的評論和批判。

三、這項政策保障的對象是誰？

Facebook 的仇恨言論政策涵蓋以個人或群體為對象的仇恨言論或圖像，但不包含以實體、意識形態或機構為對象的言論或圖像。

舉例來說，在 Facebook 上「我恨基督徒」這句話屬於仇恨言論且不被允許，因為對象指的是一群人，但「我恨基督教」指的是一種意識形態，因此不會被禁止。

四、攻擊程度：Facebook 將攻擊分為三種嚴重等級並明列在《社群守則》中。

（1）第 1 級：暴力言論、特定抹滅人性（非人化）的比喻、抹滅人性（非人化）的言論、嘲笑仇恨犯罪的概念或受害者

（2）第 2 級：貶低性的陳述，包含生理面、心理面、道德面或泛稱；表達鄙視或厭惡；咒罵

（3）第 3 級：號召排擠或支持隔離，包含明確表達排擠行為、或涉及政治、經濟或社會面上的排擠

也就是說，當你因為上述的「受保護的特徵」，例如種族、性傾向等，受到直接攻擊，且無論攻擊的嚴重等級，Facebook都會針對所分享出來的貼文、照片、圖片等進行處置。

【處理 Facebook 平台上的仇恨言論問題】

透過 Facebook 家族應用程式中提供的工具，Facebook 確保使用者自由管理他們分享的內容和對象、看到的內容，以及誰能與他們聯繫。換句話說，使用者也可採取以下方式來進行自我保護。包含：

一、隱私設定檢查：用戶可以進一步了解分享內容的對象、保障帳號安全的方式、其他人可在 Facebook 上找到用戶的方式、在 Facebook 上的資料設定

二、留言控制選項（Comment controls）：用戶可以從選單中選擇適當對象，範圍從可以查看貼文的用戶到僅限標註的用戶及粉絲專頁，控制可以在特定公開貼文留言的對象。

三、分享對象選擇器：每當用戶在 Facebook 發布任何內容時，都可以運用「分享對象選擇器」，選擇誰能看到該內容。用戶可以選擇與所有人分享，也可以選擇只與朋友甚至是自訂對象分享。

四、檢視角度：如果用戶是以電腦使用 Facebook，便可使用「檢視角度」工具，查看其他人看到個人檔案的外觀，如此用戶便能確保隱私和帳戶安全設定符合自身需求。

五、標籤審查和動態時報審查：「標籤審查」可讓用戶批准或隱藏在貼文中加入的標籤；「動態時報審查」則讓用戶決定他們被標註在內的貼文是否能顯示在他們的動態時報。

六、暫停追蹤和取消追蹤：「暫停追蹤」和「取消追蹤」讓用戶進一步控制在 Facebook 平台上與誰聯絡。「暫停追蹤」可讓用戶選擇隱藏用戶、粉絲專頁或社團 30 天，而不需永久取消追蹤對方或從朋友名單中移除。「取消追蹤」則讓用戶保留朋友關係，但對方的內容不會顯示在他們的動態消息中。

【執行政策】

Facebook 會參考社群的檢舉及內部團隊的檢視，並運用相關技術辨識與檢視違反社群守則的內容。隨著技術的進步，Facebook 在解決平台上的仇恨言論取得了重大進展。如 Facebook 的社群守則執行報告所述，在 2019 年 12 月至 2020 年 12 月間，Facebook 採取行動的仇恨言論數量攀升近 400%。

2017 年第 4 季，Facebook 首度納入仇恨言論衡量數據，當時的主動偵測率為 23.6%。換言之， Facebook 移除的仇恨言論中，Facebook 主動發現而非用戶檢舉的比例是23.6%。2020 年第 4 季，Facebook 的主動偵測率攀升至 97.1%，換言之，在短短 3 年內，Facebook 的主動偵測率升幅超過 320%。

根據Facebook 的社群守則執行報告所述，2020 年第 4 季Facebook 的主動偵測率攀升至 97.1%。對比2017 年第 4 季仇恨言論主動偵測率為 23.6%。換言之，在短短 3 年內，Facebook 的主動偵測率升幅超過 320%。（摘自Facebook）

以盛行率來看，用戶在 Facebook 平台上每瀏覽 1 萬則內容，約僅有 7 至 8 則內容包含仇恨言論。

Facebook 在處理仇恨言論問題方面的進步，可歸功於下列幾個領域的人工智慧科技發展：

一、XLM-R 或語言理解（lingual understanding）：能夠建立機器學習分類器，分析多種語言中的相同概念，在一種語言中的學習成果可以改善在另一種語言中的成效。對於網路上較不常用的語言來說，這項科技格外實用。

二、全文解讀（Whole post understanding）或 WPIE：從整體角度檢視貼文的能力，不論是圖像、影片或文字，並同時找出各種違反政策的問題，而不需執行多種分類器。

此外，Facebook 也運用人工智慧技術，在考量以下幾種因素後，優先處理需要審查的內容：

一、傳播力：與無人分享或觀看的內容相比，疑似違規的瘋傳內容將會更優先獲得處理。

二、嚴重性：與自殺、自殘或兒童剝削等可能造成真實生活傷害相關的內容，優先處理順序將高於如垃圾訊息等傷害程度較低的內容。

三、違規可能性：若有訊號顯示某內容可能與其他違反政策的內容相似，將優先被處理，順序將高於看似未違規的內容。

Facebook 透過上述方式來決定內容的優先處理順序，而非內容在平台的分享時間、或是由用戶檢舉或 Facebook 主動偵測，這讓 Facebook 能優先處理違規最嚴重的內容。基於當前已投注努力所獲得的成果，Facebook也明瞭他們的工作乃是永無止盡，但也對目前的成果感到振奮，且對於未來運用人工智慧科技偵測仇恨言論將更有信心。

(科技)