香港東網報導，香港食物及衛生局局長陳肇始今天(6日)於部落格發文表示，新冠疫苗接種計畫啟動至今超過100天，有超過250萬名市民接種疫苗，其中約145萬已接種第一劑，超過100萬個市民已接種第二劑。陳表示，為了避免浪費疫苗，將與藥廠商討延遲付運、捐出疫苗予世衛等，但即使市民日後對疫苗需求大增，也無法在本年內獲得補充，因此呼籲市民盡快接種。

陳肇始表示，目前已運抵香港的科興及BNT復必泰疫苗各約200萬劑。後者必需在超低溫的環境下儲存，按生產日期訂明的使用期限亦相對短，約為抵港後3至4個月。目前庫存的使用期限將會於今年8月中屆滿，如果接種量不足以抵銷庫存，將會浪費。

陳肇始表示，政府會根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的劑量，與藥廠商討延遲付運、不予付運部分批次疫苗、捐予世界衛生組織。由於疫苗生產、品質控制、運輸物流等程序需時，預計即使稍後市民對疫苗需求突然大幅增加，亦無法在本年內獲得疫苗補充，所以市民要把握時間，盡早接種。

陳肇始指出，根據國際經驗，在疫苗接種率還不夠高時，全面放寬社交距離措施，很容易會導致疫情反彈。因此，社交距離措施的放寬將繼續以「疫苗氣泡」為基礎，例如D類餐廳的接種要求將會放寬，只要一家人之中大部分已經接種，也可以12人同桌吃飯。

陳肇始指出，密切接觸者的檢疫期及來港人士如已接種，檢疫期也可縮短。如第五波疫情爆發，當局也會研究限制未有接種人士進入餐廳、學校、宿舍、地盤、圖書館、博物館、戲院、表演場所、體育場地等地方。

(中時 )