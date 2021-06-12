75歲以上AZ預約13日尚有3350劑。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

75歲以上AZ預約13日尚有3350劑。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

AZ疫苗12日運抵彰化3萬7000劑，彰化縣政府已公布11日開放75歲以上長者電話預約，第一天電話就打爆，醫院、診所都已額滿，其餘衛生局和26鄉鎮衛生所還有3350劑，保留給13日上午8點到12點電話預約，每通電話預約限預約2人。

中央分配給彰化縣AZ疫苗預估有4萬0471劑，12日已經運抵3萬7000劑，彰縣府扣除已接種者2萬名醫護，預估分配數量有3090位醫護，警察955位，送餐村里長以及村里幹事281位。垃圾清運的環保人員1115位。實際執行救災救護的人員45位。高接觸風險的工作者24位，其他機構257位。

另外，住宿型長照機構住民及照護者共7553位，長照重度失能者有2000位，那其他的機構含矯正機關工作人員有257人，洗腎患者3751人，社區關懷據點4000人等，也採取造冊主動通知。

縣府開放1萬74000劑由75歲以上長者打電話預約，醫院、診所和衛生所等電話接到手軟，不少人抱怨電話怎麼也打不通，更有直接衝到衛生所，亂象不少，縣長王惠美親上火線，公開讚在線上說，「真拍勢，疫苗的量只有這麼多，會繼續努力再向中央爭取」。

彰化縣衛生局長葉彥伯也公開致歉，預約造成民眾的困擾，往後會主動造冊，採取更主動的通知方式，下批疫苗還會陸續到來，會做更多的改善措施，畢竟疫苗有限，預約不到請多包涵，請大家體諒。