花蓮縣秀林鄉水源地區4日晚間有民眾揪4名鄰居上桌打麻將，警方趕抵現場直接將5人函報花蓮縣衛生局進行裁罰。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

本土疫情爆發，各地頻傳聚賭群聚事件，花蓮縣內也因萬華大舅子來花蓮拜訪親友時，順道和牌友一同打麻將，導致相關群聚已有15人染疫，沒想到秀林鄉水源地區仍有民眾抱持僥倖心態，和4名鄰居上桌打麻將，警方趕抵現場直接將5人函報花蓮縣衛生局進行裁罰。

「涮！涮！涮！」4日晚上9點許，秀林鄉水源地區某間民宅不時傳出打麻將的聲音，村民擔心成防疫破口，趕緊通報警方。吉安警分局水源派出所巡邏員警趕抵現場後，在屋外就聽到屋內喧嘩的聲音。

員警敲門後，於55歲女屋主同意下入內查看，雖然在現場沒有發現賭資現金，不過同屋主4女1男共處一室，且彼此是左右鄰居，警方直接將5人函報衛生局進行裁罰。

吉安警分局強調，中央流行疫情指揮中心上月19日宣布全國進入3級警戒，為避免疫情擴散，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，依傳染病防治法第37條規定，地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞，應視實際需要管制特定場所出入及容納人數，如拒絕、規避或妨礙主管機關於特定場所管制措施，查獲將直接函報裁罰，不再勸導，呼籲民眾「群聚打牌皆輸家」，切勿輕視，以免「荷包大失血」。

(中時 )