端午節有三天連續假期，為避免連假期間成為防疫破口，新北市政府針對營業場所防疫規定再升級，禁止店家推出造成現場群聚爭購的一元搶購、破盤拍賣等「例外行銷活動」，及嚴格控管超商、超市及百貨賣場容留人數。

經發局長何怡明表示，目前為疫情艱困時期，店家應避免推出造成現場群聚爭購的例外行銷活動，如一元搶購、限時限量商品、破盤大拍賣、姓名折扣優惠等行銷活動，違反規定得依傳染病防治法處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，建議店家有相關配套措施因應，如改採線上促銷活動，不止降低營運成本，也減少接觸風險。

經發局補充，因應端午節到來，百貨賣場將會湧現採買人潮，為降低群聚感染風險，今日公告各大超商、超市及百貨，應嚴格實施容留管制，場所容留人數以實際營業面積除以三.三(平方公尺／人)核其管制量，違反規定也可罰30萬以下罰鍰。

經發局說，違反公告相關事項，倘拒絕改善或屆期未改善完成，得要求停止營業，並經經發局確認改善方得復業。市府將不定時查察此類場所，請所有業者於這段時間共體時艱，落實相關防疫措施。