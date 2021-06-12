員警抵達現場時在推拿館內發現推拿館負責人、員工、顧客及陪病者4位民眾，而顧客也正在進行蒸氣蒸薰。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

國內本土疫情持續嚴峻，在三級警戒期間衛生福利部公告民俗調理業者應配合暫停營業。台中市政府警察局第五分局6月9日獲報北屯區興安路有整復推拿館違規營業，員警抵達現場時發現業者正在使用蒸氣在薰客人，還抱怨一個禮拜沒營業了，沒接觸到客人這樣也不行？因有營業事實，警方仍依傳染病防治法當場蒐證函請主管機關裁罰。

三級警戒不但禁止按摩業停業，民俗療法、推拿業者也禁止營業，第五警分局北屯所員警於110年6月9日10時許接獲民眾報案指稱：北屯區興安路有整復推拿館違規營業，雖業者哀嘆，沒有碰觸到客人身體，還是違反傳染病防治法。

員警抵達現場時館內共有4位民眾，經查分別為推拿館負責人、員工、顧客及陪病者，業者向員警稱他們只使用蒸氣在薰客人，沒有與客人接觸，並辯稱他們不是按摩業，是屬於民俗調理業，員警請其出示營業登記證後發現，該業者登記資料為按摩業、傳統整復推拿業，國內應疫情嚴峻，民俗調理業服務項目之傳統整復推拿、指壓、按摩等行為，考量從業人員與消費者肢體直接接觸，且操作服務時間長，為避免社區感染風險，應配合中央流行疫情指揮中心公告之疫情警戒期間停業

由於該館內確實有營業情形，現場有1位民眾正在接受治療，業者確已違反傳染病防治法規定，員警當場蒐證函請主管機關裁罰。台中市第五分局分局長林沐弘呼籲，業者不要心存僥倖，應確實遵守防疫規定，共同守護國人健康。