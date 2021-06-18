中興警分局自製反詐騙短片，提醒民眾防範。（中興警分局提供／廖志晃南投傳真）

中興警分局自製反詐騙短片，提醒民眾防範。（中興警分局提供／廖志晃南投傳真）

中興警分局由警察及退休同仁，籌拍、製作反詐騙微電影，將民眾最常遇到的詐騙方式、手段及情境，呈現在微電影中；並在分局臉書粉絲專頁舉辦「按讚、分享」及「標註親友、輸入關鍵字」抽獎活動。

南投縣警察局長呂新財指出，詐騙被害人數逐年降低，但60歲以上族群卻反而增加，銀髮族遭詐騙人數將可能持續攀高，加強銀髮族防詐騙意識刻不容緩。

影片中假檢警的招數「一提、二嚇、三監管」，是詐騙集團慣用伎倆，「提」是等待被害人提起電話，「嚇」是恐嚇對方相信電話另一頭就是檢警機關，最後再約出來「監管」被害人的帳戶跟現金。並以「偵查不公開」為由，半恐嚇半威脅帶被害人到郵局提款，所幸行員發現不對勁，機警通報警察到場，當場戳破假檢警詐騙謊言，順利逮捕騙徒。（影片連結：https：／／youtu.be／lJAeqLhmgKA）

為鼓勵民眾踴躍觀賞微電影，中興警分局即日起將在「南投縣政府警察局中興分局」臉書粉絲專頁，舉辦「按讚、分享」及「標註親友、輸入關鍵字」抽獎活動，並準備22組全聯福利中心禮券（最大獎500元2名、100元20名），另外還有中興分局與名間鄉「柑宅仔福德宮」聯名製作的「平安香囊」，分享數破1000、2000次都有加碼送禮，最大獎禮券1000元。

中興警分局長黃念生表示，微電影的編劇、導演、演員及攝影人員，由分局員警及退休同仁擔綱演出，經由網路及社群媒體發布微電影，並希望藉由抽獎活動，增加民眾觀賞意願，強化大眾防詐知能，降低被害案件發生。