新北市新莊警分局自6月1日至6日共動員近千名人次的警力，配合區公所執行市場防疫勤務及熱區巡邏。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局自6月1日至6日共動員近千名人次的警力，配合區公所執行市場防疫勤務及熱區巡邏。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局自6月1日至6日共動員近千名人次的警力，配合區公所執行市場防疫勤務及熱區巡邏。（新莊警分局提供）

疫情嚴峻，傳統菜市場恐成疫情破口，新北市新莊警分局自6月1日至6日共動員近千名人次的警力，配合區公所執行市場防疫勤務及熱區巡邏，加強宣導防疫措施和人流管控，一週下來，攤商和採買的民眾從剛開始的不適應，到後來也很習慣這樣的人流管控方式，覺得既能保障安全，也能維持民生必需運作，符合大家的期待。

新莊分局長林温柔表示，熱區巡邏加上市場管制，分局每日動用平均150人次（包含市場每日20人次），主要勸導民眾於市場購物應保持距離、勿逗留，並針對攤商要求退出標線外，不准違停，還路於民，讓採買動線順暢，加速採買速度。

宣導過程中，警方若發現市場內有違規情事，一律取締或勸離，一週下來累計舉發占用道路違規設攤計15件。

此外分局警力亦配合公所人員，每日採小蜜蜂車巡邏廣播方式，進入市場內全面宣導，在市場出入口或各攤位處也擺放QRcode，強化實聯制，宣導民眾落實「一次買足（最起碼三天量）、買好就走、不要逗留」的採買政策。

為防堵疫情破口，新莊警分局多方管道齊下，以防疫情於傳統市場蔓延，並協請新莊區各里長協助宣導，運用電子看板、有線電視、公所官網、FB及各式社群等多元管道配合加強宣導。連日來，傳統市場攤商和民眾，已習慣疫情下的採買模式，在維持基本民生運作下，仍能兼顧防疫安全。

(中時 )