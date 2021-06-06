新北市三重示範魚市場推出4款漁獲組合的「鮮魚箱」。（新北市漁業處提供）

本土疫情嚴峻，除了農友推出宅配到府的蔬菜箱，新北市三重示範魚市場也搶進宅商機，推出4款漁獲組合的「鮮魚箱」，從虱目魚肚、生鮮小捲、龍虎石班、蒲燒鰻魚應有盡有，消費滿2000元再送龍蝦沙拉組合，盼透過宅商機度過疫情難關。

位在新北市三重的中華民國全國漁會自營40年的三重示範魚市場，主要收集來自全國各地魚貨，至新北市批發拍賣，並未開放給一般民眾採買，多半為中盤商、零售商及超市餐廳業者批貨，近日因疫情影響，停止供應學校團膳，積極搶進宅配商機。

新北市漁業處長張麗珍介紹，三重示範魚市場開始經營網路商城，主打初級處理的漁貨或是加工漁產品，如已經去骨的鯛魚片、鱸魚片、生凍小卷都是明星商品，由於魚貨皆有經過清洗加工真空包裝，退冰後即可下鍋料理，是不少小資族的最愛。

漁業處表示，疫情期間民眾減少出門採購，三重示範魚市場推出4組魚貨防疫組合的「鮮魚箱」；「A組合」品項包括2尾肉質鮮嫩午仔魚、3尾Q彈龍虎石班、蒲燒鰻、2包去刺虱目魚肚，以及2包鮮甜生凍小卷；「B組合」則有金目鱸魚清肉、虱目魚肚、龍虎斑清肉、鯛魚片等組合，價格均為每箱1500元。

「C組合」有鯛魚片、去刺虱目魚肚、虱目魚皮、生凍小卷、鯖魚片、虱目旗魚丸；「D組合」有金目鱸魚清肉、去刺虱目魚肚、土魠魚輪切片、白蝦仁、生凍小卷、澎湖花枝丸，價格均為1000元。

漁業處補充，「鮮魚箱」漁貨均已去鰓、去內臟、去鱗，線上消費滿2000元再送花枝丸或龍蝦沙拉，有興趣民眾可上全國漁會三重示範魚市場網路商城。

(中時 )