台灣7-ELEVEN積極布局數位平台，並啟動foodomo外送與預約外帶自取等新服務，降低了本土新冠肺炎疫情衝擊，統一超(2912)5月合併營收為220.83億元，創下歷年同月新高，與全家(5903)(全家便利商店)5月營收年減不同調，統一超表示，7-ELEVEN持續打造離家最近的社區防疫補給站，推出多元商品並鼓勵使用三大支付工具，並提供外送或預約外帶自取服務，期能推升6月營收成長。

台灣新冠肺炎疫情自5月中旬大爆發，全台三級警戒衝擊門市來客數，其中全家因學校、廠區、交通站點關閉而必須暫停營業的封閉商圈店鋪，截至5月底共計80家，致使全家便利商店5月營收較去年同月下滑；全家自結5月合併營收為71.5億元，雖較4月成長1.71%，但年減2.16%，累計前5月合併營收為350.31億元，年成長4.25%。

相較之下，統一超台灣7-ELEVEN自去年開始超前部署，積極布局數位平台，完成虛實整合，掌握線上通路商機，並快速應變推出防疫物資箱、生鮮蔬果箱，打造離家最近的社區防疫補給站，同時啟動foodomo外送與預約外帶自取等新服務，推升台灣7-ELEVEN營收穩健成長，加上轉投資事業統一生活(康是美)、統一速達、統一精工等表現亮眼，菲律賓與上海7-ELEVEN皆較去年同月成長，帶動統一超5月合併營收月增年增；累計前5月合併營收為1083.25億元，年成長5.31%。

統一超表示，因應疫情嚴峻改變消費型態，7-ELEVEN快速應對以「就近買、安全付、安心吃」聚焦防疫補給、低接觸服務兩大需求，並透過OPEN POINT APP打造全台最大、跨通路的O2O會員服務平台，會員活躍度較去年同期成長3倍、會員平均貢獻金額成長15%；OPEN POINT APP亦響應政府防疫、領先業界串聯疾管家LINE官方帳號，便利會員快速登入、吸引50萬人次使用，並攜手foodomo外送加入快速捷徑、吸引25萬人次使用；OPEN POINT APP點數兌換聚焦防疫物資線上換、就近取，提供上百款物資可用超值點數兌換，帶動兌換量較去年成長2倍；低接觸支付聚焦3大支付(OPEN錢包、icash2.0、icash Pay)陸續推出活動，單月吸引1200萬人次使用、會員交易金額更因「少去多買」新消費對策較去年同期成長超過50%。

隨著防疫相關物資需求提升，7-ELEVEN「防疫商品專區」帶動相關用品業績成長超過70%；因應在家可快速料理，亦帶動罐頭等必備食材成長近60%；透過foodomo等外送服務，滿足消費者差異化鮮食需求，其中7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」外送銷售亦較疫情前倍數成長，整體鮮食較同期成長5%。

再者，統一超「i預購」線上訂、門市取符合低接觸購物趨勢，生鮮食品、冷凍調理、氣炸料理、防疫用品及小家電等持續熱銷，更攜手知名農產品牌獨家推出數十款「蔬果箱」，上市以來平均每日銷售逾千箱，助攻整體預購成長15%。

網購需求升溫，亦帶動7-ELEVEN交貨便常溫與冷凍寄取件使用頻次，7-ELEVEN於6000家門市陸續推出「冷凍交貨便」服務，同時賣貨便平台開放微型創業家做起冷凍宅生意，透過超過6000家門市即可將冷凍生鮮、團購美食送到離消費者最近的門市，帶動相關業績較去年同期成長超過30%。

(時報資訊)