疫情衝擊眾人的生活方式，許多上班族已在家工作超過1個月，很想念跟同事們一起團訂下午茶的歡樂時光，有網友就po文指出：中午有時候還掛會議上沒時間打理午餐，而住家範圍有與外送平台合作的餐廳也已吃兩輪，有點膩了，在朋友推薦下，轉開發飯店外帶外送美饌，選擇超多。

這讓小編周末忍不住，跟風訂起台北福華飯店的外帶合菜，旗下蓬萊邨推出精選22道佳餚，任選四、六、八道優惠活動，網購優惠價880元起至1760元不等，而且只要在北市大安區都是由專人免費配送。若不在該區自行負擔運費，另外，即日起至6月30日，於線上商城消費餐飲滿10000元整，即可兌換價值萬元的雙人套房住宿券，希望疫情和緩後能帶動住房率。

點開墾丁福華飯店官網，跳出斗大的裝修公告，業者表示：疫情重創國內觀光住房率趨近於零，因此決議利用防疫期間整修，盼屆時解封後墾丁福華能以嶄新的風貌，帶給旅客全新的感官體驗。

另外，靠外送外帶餐點苦撐的台北花園大酒店表示，「宅食經濟」當道，外帶、外送成為時下餐飲的新主流，台北花園大酒店內以江浙料理與粵式港點而聞名的「翠庭」中餐廳，即日起推出【五星外賣 饗好食光】，精選多款人氣港式點心，外帶限時優惠價每份50元，美味主食當日現做餐盒，只要百元就能帶回家。

味鮮料實的魚子燒賣、醇香涮嘴的人氣滷味拼盤、經典五香排骨餐盒、泰式打拋豬肉餐盒等餐點，每日上午11時至晚間7時於外帶餐車販售，飯店嚴選食材、主廚把關品質，搶攻外帶商機。

腦筋動得快的網友不想放棄用品嘗平價美食的大好機會，透過社區鄰居的line，群揪大家一起訂午餐，因為他說只要訂量夠大，很多飯店都會幫忙叫車外送，若以1次5家團訂來說，平均負擔運費僅30元，不用出門就能用銅板價享用飯店的五星料理，也算是防疫期間的小確幸。