全台三級警戒觸發宅經濟商機，中保科技權利推進智慧城市與智慧建築業務，針對物業管理市場開發的中保好生活App已在5月底上線，將成為中保科技集團下一代主力產品，是社區物業管理App，管理員與住戶都能使用，今年預計下載目標約10萬次，服務到700個以上社區。

中興保全科技及其子公司5月合併營收為11億6,197萬元，較去年度同期 (合併營收)成長2.92％。本年累計合併營收為58億7,346萬元，較去年度同期(累計合併營收)增加3億2,480萬元，成長5.85％，主要成長動能來自於智慧防災業務。

台灣目前約有4萬個社區，其中使用物業管理App社區約佔30~35％，潛在待開發的社區數量將近26,000~28,000個社區（約65~70％）。中保科技指出，如果住家大樓設有中保無限＋雲對講系統服務，可與中保好生活App整合，以後返家，只要打開手機上的中保好生活App，按下「開門」，即能開啟社區大門，省時又省力。

中保科技指出，因應疫情警戒升溫後，宅經濟需求蓬勃，中保好生活App功能涵蓋全方位，從基本的收發郵件、大樓公告、線上繳納管理費，與管理員需要的報表等。之後，還會有更多生活服務類功能分階段上線。

此外，疫情嚴峻也帶動熱顯監控設備需求，像是連鎖門市、大賣場、科技公司廠房均來電洽詢。中保科技引進多款熱顯攝影機，以符合不同產業或使用場域的監控需求，例如可用到多通道多人同時進出的環境。另可結合門禁考勤管理系統，操作介面簡單易懂，也能快速回放查找與產生報表，便於客戶做日後的資料管理。

中保科技透露，去年疫情興起，客戶購買他牌熱顯設備後，有遇到像是無法精準量測體溫、使用情境影響辨識、或是後續維修無人處理等問題，中保科技全台均有分公司，有足夠的技術服務人員，能即時提供技術服務與維修保養。

(中時 )