蘇達因疫情關係宅居1個月，家在北海岸的他與父母同住，本月初40歲生日，他平淡度過沒有慶祝，童年的心酸惡夢更再度上演，「永遠都記得國小時我都沒有生日蛋糕，因為我在肉粽節出生的，家裡只有粽子可以吃。我長大後很不喜歡在生日當天吃粽子，沒想到今年又變回這樣。」他補充：「別以為有外送可以叫蛋糕，我家這邊太遠了，沒得送！」

蘇達與圈外女友交往2年多，年過40的他坦言有結婚打算，目前還在規劃中，「我人生最大目的就是可以結婚生子，有個和樂的家庭」，並憧憬說道：「我都有想過帶著我的小朋友跑來跑去的畫面！」工作上，他也給自己新目標，打算從20年的演員身份，轉移重心到編導工作上。

曾獲金鐘獎的他戲路廣，近期將帶來2部演出作品《親親壞姊妹》、《徘徊年代》；下半年編導的2部電影長片《山下無名》和《要開心喔！》也在籌備進度內，他坦言：「演員演來演去，無論對表演有多少想法，永遠都是被動性地等待他人邀請。如果今天我創造自己想講的故事，這樣說故事的掌控權限又更多了。」

疫情期間蘇達在家寫劇本，每天也會開車至淡水送午飯給在打鐵舖顧店的父親，他坦言家裡生意一落千丈，以往客人年齡層就偏高，這回疫情嚴峻，老年人也不太出門了。問起父母近來有沒有排隊打疫苗，蘇達笑道：「還沒有，因為我爸爸今年68歲，媽媽64歲，我們在客廳看新聞討論時，還在調侃他們『你活得不夠老，再慢慢等』。」