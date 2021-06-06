彰化縣議員黃盛祿在臉署貼文，指水利站致電調查農事小組長施打疫苗的意願，需要自費1000元還不能選擇疫苗廠牌，他質疑此舉有失公允。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

這是為基層爭取福利、還是有辦法的人各憑本事插隊？民進黨籍彰化縣議員黃盛祿6日在臉書貼文批評，農田水利署彰化管理處周末調查農事小組長打疫苗意願，但要自費1000元且不能挑廠牌，各自為政作法，令人費解也有失公允。

農水署彰化管理處長劉淑華澄清，這是農委會陳主委為基層爭取打疫苗，指示農水署讓各縣市管理處先行了解農事小組長施打意願，她強調目前只是先做內部調查了解大家的意願，7日上班日後整理上呈名單，至於什麼時候打，還不清楚。

黃盛祿在臉書貼文痛批，難道人命不等值？或是有辦法的人，如黃昭順們，就能先注射疫苗。行政院3日通過免費提供民眾疫苗接種服務，他卻接到民眾投訴，指水利站來電詢問接種疫苗的意願，但是疫苗廠牌卻不明、還要自費1000元，令投訴者深感納悶。

黃盛祿說，經他私下了解查證後，確認是農水署彰化管理處官方進行的調查作業，指揮中心早就針對疫苗訂有先後排序，醫護、警消或高齡長者等高風險族群優先是必然；農事小組長如可以優先接種，試問村里鄰長、社區志工、攤販業者、計程車司機，難道風險比較低？

他認為，每一位國人的生命均應受到同等保障，訂有先後排序是經由專家評估風險高低的結果，絕非是各憑本事、各自為政，不但令人反感，且有失公允。

劉淑華表示，彰化管理處轄內有30個水利工作站，總計約有380名農事小組長，星期五傍晚管理處收到署內發公文通知，要求代為調查意願，因此周六發訊息請站長們盡速幫忙聯絡、並徵詢有意願注射疫苗的小組長，統一代為填寫意願調查表，統計名單將於周一上班日彙整完成後上呈；至於何時才能施打，一切配合中央指示安排。

(中時 )