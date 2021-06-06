隨著網路科技與人工智慧技術的進步，各種城市監控設備成為市民生活中形影不離的夥伴，一舉一動都隨時傳送到監控中心，並以演算法識別是否為「錯誤行為」。這種被西方社會視為侵犯隱私的做法，正以智慧城市的名義進入大陸民眾日常生活中，成為維持社會穩定的重要安全措施。

《德國之聲》報導說，不論是建築工人未戴安全帽、司機開車時使用手機、隨手丟垃圾，上海浦東29萬台攝像頭能捕捉到所有這一切，當事人的頭像立即顯示在大螢幕上，並經由監控中心的演算法識別後轉發給有關部門。

報導說，中國大陸將此類監控中心稱為「智慧城市架構」的組成部分，浦東智慧城市"專案副主任盛丹丹（音）表示，「系統有助於創造安全、有序和清潔的環境，是更有效管理城市的一種方式」。

智慧城市計劃在新冠疫情期獲得巨大推力，在大陸各地快速展開。圖為上海市普陀區城市運行管理中心的監控主螢幕。（圖／新民晚報）

應對新冠疫情大流行也使用了這種數位技術。盛丹丹說，家門口也安裝聯網感測器，一旦記錄到有人違規離開公寓，監控中心便會收到警報，再以手機應用程式與社區居委會工作人員相連，藉此確保居民遵守防疫措施。此外，透過演算法，還能即時監測到哪個人未戴口罩，更進步的臉部識別攝像頭還能偵測出是否構成疫情風險，經過資料庫的交叉比對，可以將來自感染病例地區的人自動檢測出來。

報導表示，位於該市浦東區的監控中心被稱為 「城市大腦」，這是中國在各地力推專案的一部分。其目標是在所有主要公共場所，如火車站、十字路口、公園，實現100%的攝像頭覆蓋，媒體很自豪地宣稱，員警可在一秒鐘內識別街上任何一人。

位於柏林的德國馬歇爾基金的奧爾貝格（Mareike Ohlberg）從事對中國迅速擴充的安全機構的觀察，她分析中國各城市在互聯網上的公開招標情況後表示，這些資料有非常詳細的附件及對監控計畫的說明。「哪些建築物的入口處應該安裝什麼樣的攝像頭？所有這些都在資料裡集中出現。」

報導說，大陸官方並不稱它為「監控」，而是一種「安全」措施，用於預防犯罪，有助於「社會穩定」。奧爾貝格形容，「只要你能用攝像頭覆蓋人類生活的每一領域，你也便能及時發現並化解任何衝突，重獲平靜。」

(中時新聞網)