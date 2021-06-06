英國軍方表示，《每日電訊報》(The Daily Telegraph)先前披露的阿賈克斯(Ajax)步兵戰車的各種問題確有此事，包括一但超過每小時32公里的速度就無法安全行駛，以及噪音過大、振動過大、移動無法射擊等問題，因此暫停了這型輕型戰車測試。

商業內幕(Business Insider)報導，該報引用了一份本來預定在下個月發表的報告，等於是提前披露。它說戰車的主要問題是車體過度振動，導致了速度限制，而且車組人員每次只能停留 90 分鐘，因為噪聲太大。

英國國防部表示，目前正在與製造商，也就是美國通用陸上系統公司(GDLS)一起調查問題。

一份聲明中說：「我們仍致力於阿賈克斯計劃，該計劃將是陸軍現代化作戰的關鍵組成部分，目前仍以 2021年夏季的初始作戰為目標。」

英國的新一代戰車採購計劃已落後於計劃數年。

(中時新聞網)