《國際金融》轉買為賣 韓股5月遭外資賣超約90億美元 10:352021/06/07 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7日最新數據，韓股4月獲外資買超後，5月轉為賣超。根據韓國金融監管局(FSS)統計，5月外資共賣超韓股10.1兆韓元，約90億美元。 其中，美系外資5月賣超2.9兆韓元，而新加坡外資則買超6540億韓元。同時，截至5月底，外資持有韓股部位達820.2兆韓元，占全部總市值約三成。 此外，外資也買入5.5兆韓元債券。根據統計，截至2021年5月底，外資持有債券部位為179.1兆韓元，約占總數8.3%。 《證交所》上周外資賣超27.91億元 面板雙雄最苦 《電腦設備》研華5月營收雙降 動能估逐季轉強 (時報資訊) #兆韓 #韓股 #賣超 #外資 #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬洲國際復牌 150億股份回購計劃 11:102021/06/07 財經 《金融》外資5月續回補 淨匯入894億元 07:452021/06/07 財經 《半導體》聯電5月營收攀高 台積電成績揭曉前低調 10:012021/06/07 財經 大陸5月外匯儲備3.22兆美元 連2個月回升 19:312021/06/07 兩岸 亞股連兩週強勢彈升 越南漲幅最犀利 17:272021/06/07 財經 蘋果WWDC在即 美股開盤漲50點 特斯拉挫逾1％ 21:472021/06/07 財經 《金融》科技股前瞻本益比下滑 長期買點浮現 10:352021/06/07 財經 逢低買盤湧入 台股強守萬七 11:512021/06/07 財經 專家預言！關鍵族群迎來消費爆發期 驚揭2038美股漲幅 20:002021/06/07 財經 川普要中國為疫情 賠償10兆美元 04:102021/06/07 話題觀察 外資上周賣超友達最多 買超長榮航第一名 12:462021/06/07 財經 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 拜登推全球15％企業稅 避稅時代告終？ 科技巨頭有苦難言 - 財經 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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