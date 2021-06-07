7日最新數據，韓股4月獲外資買超後，5月轉為賣超。根據韓國金融監管局(FSS)統計，5月外資共賣超韓股10.1兆韓元，約90億美元。

其中，美系外資5月賣超2.9兆韓元，而新加坡外資則買超6540億韓元。同時，截至5月底，外資持有韓股部位達820.2兆韓元，占全部總市值約三成。

此外，外資也買入5.5兆韓元債券。根據統計，截至2021年5月底，外資持有債券部位為179.1兆韓元，約占總數8.3%。

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(時報資訊)

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