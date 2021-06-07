儘管全球企業稅規則在上周六邁出重要一步，愛爾蘭財政部長表示，相信該國低稅經濟將繼續吸引跨國企業的投資。

全球主要國家已經同意全球最低15%企業稅率，並同意企業在銷售商品貨物的當地市場繳納多稅款，而不是將獲利計入愛爾蘭等低稅率國家。

長期以來，愛爾蘭12.5%的企業稅率吸引了跨國公司。愛爾蘭財長Paschal Donohoe也參加周六的會議，隨後指出，像蘋果這樣的公司已經待在愛爾蘭十多年，並且是該國最大的企業雇主。Donohoe對愛爾蘭的未來和經濟持正面態度，因為跨國公司在愛爾蘭的基礎設施已經根深蒂固，愛爾蘭也清楚自己要如何應對變化。

德國財長Olaf Scholz也表示，愛爾蘭仍將有良好基礎，在新規則的限制之下，仍能從跨國公司吸引投資和就業。

蘋果、谷歌、臉書等大型跨國公司在愛爾蘭的雇用員工人數，約占愛爾蘭整體的八分之一，並且在企業稅收方面占了約八成。

Donohoe表示，對於未來變化的預期，愛爾蘭到2025年的企業稅收將比原先應有的水準低20%或20億歐元；然而絕對數值仍將逐步上升，從今年的116億歐元增加到125億歐元。

(時報資訊)