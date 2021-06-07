「Stay Healthy Stay Strong！」新冠肺炎疫情嚴峻，新北市6日新增160例本土確診，累計4838例，除了醫護人員相當辛苦外，基層警察也疲於奔命，陳姓女子6日晚間8時許，當時正下著大雨還是撐著傘帶著手寫卡片及自製的玫瑰蘋果塔，送至板橋警分局盼可以分享溫暖前線辛苦的警察們。

陳姓女子在卡片中寫下，一直守護在前線的警察相當辛苦，身為新北市民除了乖乖待在家中防疫外，更希望能做些什麼來為警察打打氣，所以自己手工製作了玫塊蘋果塔，分享溫暖前線辛苦的警察們，盼振奮甜蜜疲憊緊繃的心情，最後祝福警察們Stay Healthy Stay Strong。

基層警直言，民眾的手寫卡片及自製的玫瑰蘋果塔讓他們相當感動，也盼望疫情可以盡速過去，體貼一線人員的辛勞，盼大家都能乖乖待在家，盡量低度活動，一起團結對抗病毒。

板橋警分局長劉炯炫表示，非常感謝熱心的陳小姐一起為警察人員加油打氣，疫情期間，同仁每天執行治安及協助防疫等相關勤務，面對無形的病毒，基層員警難免會憂心受染疫風險，隨時提醒同仁，在執行各項勤務時，務必注意防疫規定，將自身健康及執勤安全列為首要重點，並隨時配合中央防疫措施，共同對抗疫情，確保市民生命財產安全。

(中時 )