桃園市政府5月27日公告禁止汽車美容業者使用自來水洗車，加油站附設的洗車業務也需停止，桃園市共有265家加油站附屬洗車業於5月24日起暫停洗車服務，呼籲業者一同珍惜水源、共體時艱，對此桃園市蘆竹區某汽車美容廠蔡姓老闆嘆言「看老天吃飯」，坦言從疫情爆發後因洗車前要先實施消毒作業就已增加不少成本，如今全面停業也只能配合。

蔡姓男子表示，經營汽車美容廠已經有10年的時間，過去也曾有缺水的情形，但從未真正斷水停業，石門水庫水位逐漸下降時，也並未真正擔心會因此停業，剛開始政府有勸導業者自主停業，但因為自己還要養家活口，當時並沒有配合政府自主停業，也未料到如今會正式禁止洗車業使用自來水。

蔡姓男子提到，疫情爆發一年多，這些日子以來為了防疫，堅守洗車前要徹底消毒，因此成本就已增加不少，要多花半小時到一小時的時間完成前置消毒作業，民眾也因疫情減少出遊，業績直下滑5成，而蔡姓男子也說，汽車美容業的確用水量比一般家庭用水大，但因車流量跟一般加油站比相距甚遠，用水量也不如加油站那麼多。

蔡姓男子也說 ，就算政府有給予補助，仍然是無法填補漏洞，因為停業的時間仍要支付房租，根本無法負荷，他坦言「看老天吃飯」，表示如今政策一出也只能無奈配合政府的政策，期盼天公伯能多下點雨讓缺水的地區大幅解渴，水位升到一定程度時再重啟營業。

(中時 )