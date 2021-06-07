受經濟和燃料需求前景好轉的支撐，國際油價今天延續漲勢，觸及多年來的新高，同時投資人關注伊朗與世界大國本週核子協議談判結果，料將促進原油供應。

路透社報導，截至格林威治時間0218（台北上午10 時18分），布倫特8月原油期貨下跌26美分，或0.4%，來到每桶71.63美元；稍早觸及72.27美元，為2019年5月以來最高。

西德州中級原油7月交割價自2018年10月以來首次觸及70美元，但後來報每桶69.43美元，跌19美分，或0.3%。

由於在夏季旅遊旺季前，多國政府放寬2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制，美國和歐洲的燃料需求正在回升，兩大指標原油期貨過去兩週均呈現漲勢。

分析師表示，儘管石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）產油國逐漸放鬆了供應限制，但下半年全球石油需求料將超過供應。

伊朗和世界大國重啟2015年核協議的談判速度放慢，以及美國鑽油平台數量下降，也支撐了油價。

伊朗和世界大國將於6月10日在維也納舉行第5輪會談，美國可能解除對伊朗石油出口的經濟制裁。

(中央社)