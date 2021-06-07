國際原物料價格漲勢未歇，造紙股面對成本遽增壓力漲價因應，為營運增添成長動能。造紙類股4日虎頭蛇尾、指數創高後回落翻黑，今（7）日在多頭簇擁下放量續攻，勁揚9.39％至530.33點、再創歷史新高，截至午盤維持逾8％漲幅，在盤面各類股中獨占鰲頭。

其中，永豐餘(1907)投控及旗下林漿紙大廠華紙(1905)雙雙衝上漲停價50.6元、29.95元，再度逼近4日創下的近31年、21年高點。正隆(1904)放量飆升9.75％至50.1元，創1990年6月初以來21年新高，截至午盤維持逾6％漲幅。

工紙大廠榮成(1909)同步放量勁揚8.64％至27.65元，雖一度震盪壓回平盤附近，隨後再度發動上攻，截至午盤維持近6％漲幅。同集團的寶隆(1906)同步放量攻高7.86％至22.65元，截至午盤維持近6.5％漲幅。士紙(1903)亦放量勁揚8.06％至59元，午盤維持近5.5％漲幅。

市場需求回溫帶動國際木片、紙漿及廢紙價格自去年底回升，今年以來漲勢凌厲，迄今未見趨緩跡象，海運缺櫃情況亦使運費水漲船高。華紙發言人陳瑞和先前預期，國際漿價在暑期前將在高點盤整，之後至第四季將持續上漲，可能到明年首季才會到達高峰。

而台灣本土疫情升溫，三級警戒影響廢紙回收量，致使國內廢紙價格面臨上漲壓力。由於各類原物料價格漲勢未歇，已超出可吸收承受範圍，今年初已調漲紙品及紙箱報價反應成本的正隆、永豐餘等造紙大廠，近期傳出再與客戶協商調漲10～12％因應。

(時報資訊)