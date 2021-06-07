新冠肺炎（COVID-19）疫情三級警戒，延至6月28日，看準宅經濟發威，同時為了避免外出與人群接觸，解決自「煮」防疫需求，高雄海洋局今年加碼編列100萬元，補助國內運費補助，將高雄水產直送到府，民眾在家防疫不斷炊。

高雄市政府海洋局長張漢雄7日表示，2020年疫情影響水產品外銷，高雄市即推出水產品國內運費補助方案，一受理即額滿，補助額度40萬元、共計21件，整體銷售效益達2,000萬元。

他說，今年國內疫情嚴峻，為了讓民眾安全在家，並開發推廣國內消費市場，高市府除了推出經濟實惠的水產品防疫套組之外，並協助國內運費補助，讓民眾在家吃得安心，在地漁業經營放心。

張漢雄指出，今年國內運費補助從2021年1至11月，國內配送銷售總金額達20萬元者，或是國內運費達1萬元者，補助1萬元，國內配送銷售總金額達100萬元者，或是國內運費達2.5萬元者，補助2.5萬元。

高雄海洋局表示，高雄水產配送大都採取冷藏或冷凍運送，每件大約200元，業界運作模式，都是業者自行吸收配送成本。

因此，運費補助方案出爐之後，凡是高雄市漁民團體、產銷班、養青、養殖漁民、以及水產加工業者等，銷售高雄市的生產大宗水產品，配送至國內家庭、餐廳及賣場等通路，都可減輕運送成本，並刺激國內水產品銷售。

(工商 )