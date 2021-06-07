中租-KY(5871)宣布旗下新加坡子公司中租金融服務（Chailease International Financial Services）今（7）日完成1.68億美元聯合授信合約簽署。因銀行團超額認購，中租發起依據ESG、CSR精神分配額度、創下業界聯貸首例，號召整體產業鏈加入永續經營與發展。

此次聯貸案由日商瑞穗銀及兆豐銀統籌主辦，並獲得華銀、彰銀、土銀、一銀、合作金庫、台銀、玉山銀、臺企銀、輸銀、高雄銀等10家銀行熱烈認購，超額認購率達145％，最終以原訂募集上限1.68億美元結案。

中租表示，此次聯貸案額度因銀行團踴躍認購，特別參考各參貸銀行的ESG及CSR給予分配，希望藉此引導並鼓勵整體產業鏈及供應商，更積極投入環境永續、社會參與及公司治理領域，與中租共創永續經營、永續發展未來。

中租2021年前4月自結合併營收225.43億元、年增21.26％，歸屬母公司稅後淨利67.55億元、年增達30.12％，每股盈餘（EPS）4.89元、優於去年同期3.91元，營運維持強勁成長動能、三者續創同期新高。

展望後市，中租預期業務將維持雙位數成長，包括台灣及東協應收帳款成長10～15％、中國大陸成長15～20％目標不變。投顧法人認為，雖然台灣疫情近期加劇，對資產品質影響仍待觀察，但中國大陸及東協延滯率持續改善，有助信用成本低於去年，今年展望仍正向。

(時報資訊)