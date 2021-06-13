雲林縣12日新增1名本土確診案，案12838為雲林縣麥寮鄉臺塑六輕工業區員工，9日回高雄住處、11日在高雄就醫確診，與案12838住在工業區同棟宿舍的142名員工返回高雄過端午連假，12日在高雄市政府要求下，以遊覽車將142名員工載回六輕工業區篩檢，對此雲林縣政府衛生局表示，已請六輕盡速進行快篩。

案12838為42歲男性，在六輕工業區上班，平日住在工業區內宿舍，本月5日出現腹瀉、偏頭痛、關節痠痛等癥狀，7日曾前往工業區福利大樓醫務室就診，9日回高雄住家，11日出現發燒癥狀，到醫院快篩為陽性，PCR檢驗結果為陽性、CT值22，目前於醫院治療中，還找不到感染源。

據了解，與案12838住在同1棟宿舍的142名員工，陸續返回高雄住家，原本公司要求他們自行到醫院快篩，但12日晚上公司又通知他們搭乘公司雇用的遊覽車連夜返回六輕工業區快篩。

雲林縣政府衛生局表示，高雄市可能是為了減少返鄉人潮，加上這142名員工還未全數完成快篩，所才請公司把他們送回六輕工業區快篩，防疫不分縣市，雲林縣衛生局11日已請六輕進行全面普篩。

不願透露姓名的六輕員工說，原本想回高雄過端午，但為了避免防疫破口，也只能依照公司規定回工業區快篩，只是端午節假期就這樣泡湯了。