立委林思銘指中央開放「企業快篩」，企業買不到快篩劑，隔離安置場所也無多餘空間。（林思銘辦公室提供／羅浚濱新竹傳真）

苗栗竹南科學園區新冠肺炎群聚感染事件持續擴大，中央流行疫情指揮中心宣布開放「企業快篩」，立委林思銘指有企業反應買不到快篩劑，而且內部也沒有適當空間作為快篩陽性者的安置場所，他呼籲中央盡快成立「快篩試劑國家隊」統一調度，並協助安排收治空間，不然「企業快篩」根本喊假的。

林思銘說，竹南新冠肺炎檢測結果令人憂心，昨晚又傳出京元電子新增195名員工確診，同園區的智邦、超豐等公司確診人數也在持續增加中，竹竹苗是國家電子產業重鎮，京元、智邦公司總部都在新竹，京元電子在銅鑼園區也有工廠，加上業務需要，人員與上下游廠商接觸頻繁，病毒恐怕早已向外擴散。

林思銘指現在企業面臨最大的問題是，指揮中心宣布開放企業快篩，但企業買不到快篩劑，許多企業經營者也抱怨，中央規定快篩出現陽性，企業要自備「隔離安置場所」，他們根本沒有足夠的空間，也沒有專業人力消毒、供餐。

林思銘認為提供企業充足的快篩劑與收治空間，明明是政府的責任，現在卻一紙命令甩鍋給企業自行負責，令人無法接受。

林思銘要求中央應比照口罩控管模式，立即組成「快篩試劑國家隊」，統一調度，必要時暫停出口，優先滿足國內需求；同時，指揮中心也應該安排好快篩陽性者的安置場所，給予進行內部快篩企業充分的後續支援。

林思銘說，中央防疫工作已經慢了好幾拍，拜託不要再空喊「竹竹苗防疫作戰聯盟」，該做的要趕快去做。

(中時 )