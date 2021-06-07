福貞-KY(8411)下午舉行法說會，財務副主管藍建中說，面對原物料飆漲，首季轉嫁還不夠，預期第2季會有比較好的發展，而二片式鋁罐業務可望逐月、逐季的成長，這部分成長動能強，集團會加強力度在這部分的布局，今年整體對比去年來說營運是比較有信心的，但仍需觀察未來原物料價格走勢的變化。

大陸馬口鐵市場呈現穩定成長，在全球名飲料致力減塑用鋁罐來替代，環保價值觀念高漲之下，藍建中說，大陸二片式鋁罐市場規模越來越大，2019年市場規模約215.2億元，2020年放大至229.59億元，未來5年都會持續成長，看準發展趨勢將加強二片式鋁罐市場的布局。

福貞目前鋁罐市場布局，在福建、山東、河南都已有1條產線，今年將加快陝西福貞建廠腳步，預計分期建置二片式鋁罐產線2條，初期將先建買1條產線，初期設計資本額2億人民幣，另外，山東福貞目前有1條產線，第2條產線目前正在規劃當中。

藍建中指出，原物料價格明顯上漲，公司和主力客戶簽有連動機制，可因應原物料價格高漲，但部分客戶比較需要一個季度的調整，反應跟不上，需要約一個季度的時間第，預期第2季會有一個比較明確的發展，公司在首季增加原物料安全庫存的水位，希望能維持競爭力的價格。

今年福貞整體營運表現相對比去年來說是比較有信心，藍建中說，但還需要看原物料的變化，原物料上漲及連動機制能不能如實反應，將是未來要面對的問題。

福貞指出，大陸馬口鐵罐市場維持穩定向上，公司除了傳統馬口鐵外，還將積極推動特殊有客製化異型罐的製造，希望能深化客戶連結。至於在鋁罐方面，除了啤酒需求外，還有傳統主力客戶的罐化率，由玻璃瓶轉為金屬包裝，對未來主要罐化率的成長很有信心，預期這個市場將很穩定甚至有明顯大幅的成長。

(時報資訊)