台塑四寶針對6月、第2季以及第三季提出最新展望，台塑、南亞以台化均看好第2季會相較首季大幅增長，台塑更看好本業獲利可望再創歷史新高，但第三季則預期會持平或小幅衰退，台塑化也表示，對下半年原油供需展望樂觀，油價可望重回70美元/桶。

台塑(1301)表示，6月有6個廠歲修或工檢，比5月2個廠多4個廠，產銷量減少，預估6月營業額會低於5月；不過，整體而言，第2季各產品平均價格及開工率仍高於第1季，因此，台塑維持前看法，認為第2季營業額比第1季成長，且本業獲利可望再創歷史新高。 至於第3季，除麥寮LLDPE廠配合台塑化OL-1歲修外，另安排7個廠歲修或工檢，加上麥寮正丁醇廠停車更換觸媒，合計9個廠，比第2季7個廠增加2個廠，預期開工率89%、低於第2季91%，台塑強調，雖然第3季為石化產品需求旺季，但近期亞洲疫情升溫，需求降低，且海運費高漲，將影響石化原料去化，另外，大陸進行大宗原物料保供穩價工作，恐影響亞洲石化行情，加上台塑第3季開工率低於第2季，產銷量減少，因此，預期第3季營業額將比第2季衰退。

南亞(1303)表示，6月預估電子材料持平；化工產品因美國德州乙二醇銷售量增加，將帶動營收略增；聚酯產品整體營收持平；塑膠加工產品營收維持穩定，整體南亞預估6月營收將相較5月略增。展望第二季，電子產業鏈客戶整體開動率維持約九成，南亞全能生產，並適時調整售價，預估營收可創新高且較第一季大幅增加，加上化工產品也將大幅增加，南亞預估第2季合併營收較第1季大幅成長，合併營業利益將優於第一季。至於第3季，南亞則預估合併營收與第二季持平。

台化(1326)表示，5月底OECD預測今年全球經濟成長率5.8%，比3月前估值高，美國、歐元區及大陸也都向上修正，顯然樂觀，但亞洲區疫情升級、國際運費仍然飆漲、夏季限電等變數也讓人擔憂，不合理的海運費確實影響到大陸外銷，也影響台化的市場拓展進度，台灣的水情、區域性限電及近期廣東境內的限電，台化外銷流暢度也有影響，越南的疫情更是潛在危機，台化估計6月合併營收會比5月份略低，主要是價格滑落影響，售量會增加，至於第2季合併營收與上個月所估相當，比第1季大幅成長。

台塑化(6505)表示，5月受消息面影響，布蘭特油價在65~70美元/桶之間震盪，5月中旬俄羅斯持續放出伊朗核協議談判樂觀消息，加上美國聯準會發出緊縮訊息，使布蘭特油價下跌至65美元/桶，但歐美逐漸解封，美國駕車旺季開始，對下半年原油供需展望樂觀，油價可望重回70美元/桶。台塑化表示，近期適逢亞洲輕裂廠密集檢修期，但隨著韓國、大陸新增產能陸續開車，石化原料價格小幅修正，但因輕油價格穩定，輕裂廠仍有合理的獲利，台塑化6月煉油廠煉量維持35.5萬桶/日，輕油裂解廠OL#1將於6月中至7月定檢，6月平均運轉率為81%。

(時報資訊)