辛耘(3583)2021年5月營收3.11億元，雖比4月高檔4.95億元月減23.15%，仍微幅年增0.35%，展望第二季隨著三大業務需求穩定成長，單季營收可望比上季持續穩增，挑戰10億元大關，獲利亦可望比上季增長。

辛耘今年營運回復成長，第一季營收9.56億元，年增51.81%。但因產品組合影響，毛利率降至27.82%，單季每股淨利0.25元，仍優於去年同期的0.03元。

展望第二季，隨著半導體大廠持續擴廠，帶動公司第二季營收可望比第一季成長，加上產品組合較佳，獲利也可望比第一季成長。展望全年，法人預估，辛耘今年營收可望比去年有兩位數的成長，獲利也可望比去年增加。

辛耘目前旗下三大業務展望皆看正向，搭配再生晶圓新廠投產，預期第二季營收有望季增近1成、重返10億元大關，獲利也將較首季成長。辛耘前5月營收為16.72億元，年增40.75%。

辛耘看好市場需求，兩岸晶圓再生今明年同步啟動擴產及建廠計畫，目標成為全球12吋再生晶圓最大的廠。台灣方面，12吋晶圓再生目前由原本的月產能12萬片，目前已增至月產能13萬片，預計六月之後增至14萬片。明年再增2萬片。也就是今明兩年將共增產4萬片。

看好中國市場對晶圓再生之需求，辛耘啟動大陸新廠規畫，3月第一個清洗機台進廠，今年5~6月可跟客戶測試及驗證，年底希望有5~6萬片產能開出。第一階段規畫10萬片，預期明年中填滿。最大產能規劃為每月40萬片。轉投資大陸晶圓再生廠，目標今年損平、明年開始獲利。

辛耘有三大業務，包括自製設備、晶圓再生、設備代理，去年設備代理占營收58%，毛利率低於平均；自製設備、晶圓再生之製造業務占整體收比重42%，毛利率則高於平均。

辛耘去年受疫情因素干擾，業績略減，2020年營收35.8億元，年減9.35%。在產品組合優化下，毛利率40.67%，年增5.62個百分點，稅後淨利3.05億元，年減5.34%，EPS為3.8元。

(時報資訊)