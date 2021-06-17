製鞋產業景氣升溫，豐泰(9910)2Q21~3Q21訂單成長力道強勁，受惠美國銷售穩定成長及大陸市場回溫，法人樂觀預期，第2季營益率有機會挑戰同期新高，單季獲利可望大幅成長。

5月時印度新冠疫情嚴峻，豐泰印度廠停工，不過，目前復工率漸增，外界樂觀預期，6月中旬後可望能恢復100%復工，因在訂單安排上有調整的空間，原先遞延部分應可趕上在第2季出完。目前三廠越南、印尼、中國大陸都正常投產，不受疫情影響。台灣還是正常上班，嚴格控管防疫。

至於在原物料飆漲方面，豐泰基本用料都有備庫存，油價上漲對成本影響，初步影響不大，若未來繼續上漲，後續還是可以反映成本給客戶。豐泰在原物料採購並不會特定做地區上的區別，大部分鞋材都是就近供應。目前缺櫃影響多少還是有，不過，相較去年底影響已降低。

豐泰4月自結營業利益為9.5億元，稅後EPS為0.74元，與3月0.75元幾近持平，儘管4月台幣升值壓縮部分獲利，但在產業復甦及主要客戶拉貨下，豐泰營收及盈餘與前月相當。