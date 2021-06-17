環球晶(6488)股價自5月中反彈以來至今，已經漲逾4成，外資法人出具最新報告，持續給「買進」評等，目標價984元。法人指出，環球晶的長約持續增加，公司對價格的定價能力提高。

矽晶圓產業受惠新應用驅動需求成長，全球大廠擴產動作相對保守，產業啟動新一波上升循環下，漲價行情與長約比例提升，帶動業績前景持續看旺。環球晶將透過優化產品組合改善整體平均銷售價格（ASP），預估第二季毛利率將能回升到36～37％水平，同時在向客戶轉嫁成本後，下半年毛利率更有機會達到38～39％的高水準。

環球晶收購德國同業世創（Siltronic AG）案陸續獲得德國、韓國及台灣及美國等主管機關審查通過，可望如期在下半年完成交易。

展望明年矽晶圓售價，法人認為由於產業的擴產能動作受限，因此明年矽晶圓供需持續吃緊，也因此，近期長約訂單持續增加，議價的主導權重回生產商。

另外環球晶主要生產12吋矽晶圓的韓國廠在去年第四季起已投入量產，產能逐季拉升，今年首季提前達到滿載狀態，推動今年前5個月累計營收達246.07億元，年增11.08％。