線材廠官田鋼(2017)5月營收約為3.7億元，年增69.22%，受惠產品漲價，單月自結每股獲利來到今年最佳的0.27元；整體第二季獲利比上季持續成長。

官田鋼第一季每股淨利為0.48元。受惠產品漲價，官田鋼自結4月單月獲利8416萬元，每股淨利約0.25元，5月續增至8907萬元，每股淨利約0.27元，也就是4月加上5月獲利已超越第一季之水準。官田鋼自結前5月合併獲利約3.31億元，每股稅後淨利1.01元。

鋼市行情上漲，官田鋼前5月營收18.03億元，年增50.65%。隨著中鋼上半年季盤持續開漲，價格提高，官田鋼營運也比去年同期大幅轉好。

官田鋼第一季營收10.27億元，營業淨利擴大至1.49億元，歸屬於母公司業主淨利1.59億元，每股淨利0.48元，比去年同期轉盈，也比去年全年的每股淨利0.04元大增。第二季鋼市續旺，產品續漲，獲利確定可比第一季持續成長。

展望第三季，中鋼開出第三季盤價續漲4.1%，漲幅略低於預期，其中，棒線每噸漲2200元；位處下游的相關業者因先前提前大漲價，預計第三季鋼價產品漲幅將比第二季趨緩。