伺服器、車用及PC驅動PCB供應鏈產能利用率提升，且大陸5G基站需求可望成為主要供應商下半年成長動能，美系外資重申台光電(2383)、台燿(6274)「買進」評等，並給予台光電目標價220元。

全球新冠肺炎疫情因歐美及大陸等各國加速施打新冠肺炎疫苗趨緩，歐美陸續解封及大陸重啟5G基礎建設，為PCB上游材料營運挹注動能，美系外資最新報告指出，伺服器、車用及PC驅動PCB供應鏈產能利用率提升，由於供給吃緊且材料成本增加，供應鏈正逐步調漲售價，預期將可推動第2季及第3季利潤增長。

展望下半年，美系外資表示，由於大陸仍計畫2021年440萬台到840萬台，意謂下半年需求將增加，且海外需求復甦，主要供應商台燿及台光電可望受惠，加上蘋果新款iPhone推出，ASP上漲可望帶來更好的利潤率，搭配漲價紓解去年第4季以來成本上揚的影響，重申台光電及台燿「買進」評等。

在台光電部分，美系外資表示，受惠於汽車及基礎建設需求，台光電上調第2季營收季增兩位數，我們上調台光電2021年/2022年獲利8.2%/8.3%，並調高台光電目標價至220元。

(時報資訊)