石英元件廠—晶技(3042)自結5月稅前盈餘為3.65億元，年成長163.5%，累計前5月每股稅前盈餘為4.78元，下半年因進入傳統旺季，且新產能陸續加入，晶技預估，下半年業績可望比上半年好。

5G手機換機潮顯現，且WiFi 6及車用新興應用高度成長，驅動石英元件小型化、高頻及寬溫化趨勢，晶技挾技術優勢，成為高階石英元件需求起飛受惠者。

近期印度新冠肺炎疫情影響大陸智慧型手機銷售，且第2季為傳統淡季，加上蘋果新舊機交替，晶技自結5月合併營收為14.33億元，月減9.98%，年成長70%，營業淨利為3.55億元，年成長187.2%，稅前盈餘為3.65億元，年成長163.5%，單月每股稅前盈餘為1.18元；累計前5月合併營業收入為63.36億元，年成長64.2%，營業淨利為14.38億元，年成長172.7%，稅前盈餘為14.81億元，年成長161.2%，每股稅前盈餘為4.78元。

晶技預估，第2季可望優於第1季，再創單季歷史新高。

晶技自去年加速啟動擴產，新設備目前在裝機試產中，預計今年7月到8月可增加月產能30KK，加上下半年到位的新設備將於年底再增加月產能30KK，今年晶技將增加月產能60KK，年底時月產能將達470KK。

隨著蘋果新機拉貨潮於第3季啟動，且2520、2016、1612及大顆的3225等型號產品因客戶改下長單，訂單能見度已達第4季，加上新產能挹注，晶技樂觀預期，下半年業績會比上半年好。