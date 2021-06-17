台灣指數公司公布「臺灣指數公司特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自6月17日盤後生效。成

分股納入中美晶及環球晶，成分股刪除欣銓及頎邦。

特選ESG高股息報酬指數 新增7檔成分股
上市500大報酬指數 各增刪21檔成分股
#環球晶 #頎邦 #中美晶 #欣銓 #菁英