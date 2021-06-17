天鈺(4961)今(17)日除息交易，每股配發現金股利2.5元，開盤參考價317.5元，天鈺今開低後隨即震盪發拉高，股價由黑翻紅，漲幅一度近2%，開盤15分鐘即完成填息。

天鈺今年受惠驅動IC(TDDI)出貨暢旺，加上全球晶圓產能吃緊，促使價格不斷調漲，天鈺目前累積前5月營收已來到78.07億元、年增加122.8%，連續三個月刷新單月歷史新高，現階段市場也傳出，驅動晶片設計業者為反映晶元成本調漲，擬在今年第三季再度調漲報價，包括DDI、LDDI等產品線售價均上調，漲幅落在5~10%。

隨著驅動IC出貨暢旺，加上漲價效應，且天鈺子公司天德鈺目前已經開始量產出貨整合觸控暨驅動IC，有鑑於當前TDDI市場價格亦不斷飆漲，該趨勢預計將延續到第三季，天鈺今年營運表現可望出現爆發性成長，法人預期，天鈺第二季合併營收及稅後淨利都有機會改寫單季新高水準。

天鈺相對於其他驅動IC設計廠，在產能上有夏普奧援，天鈺第三季晶圓產能預計會有低個位數的成長，第四季則會有高個位數的成長，至於明年晶圓的成長率目標在10~20%。