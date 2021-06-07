全訊(5222)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第5家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

全訊實收資本額6.03億元，主要產品為固態功率放大器及模組以及微波次系統產品，2020年稅前純益1.97億元，每股稅後盈餘4.42元。

全訊7日送件申請股票上市
穩得實業7日申請上櫃案

(時報資訊)

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