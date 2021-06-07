《證交所》全訊送件申請上市 17:232021/06/07 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全訊(5222)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第5家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。 全訊實收資本額6.03億元，主要產品為固態功率放大器及模組以及微波次系統產品，2020年稅前純益1.97億元，每股稅後盈餘4.42元。 全訊7日送件申請股票上市 穩得實業7日申請上櫃案 (時報資訊) #全訊 #申請股票上市 #證交所 #送件申請 #台灣證券交易所送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全訊今日送件申請股票上市 今年第5家 16:552021/06/07 財經 證交所審議通過八方雲集申請股票上市案 18:302021/06/07 財經 金融科技投資夯 首季價量勁揚 04:102021/06/07 金融．稅務 《證交所》上周外資賣超27.91億元 面板雙雄最苦 13:422021/06/07 財經 美齡樓限期收為國有 陳情者赴黨產會前怒罵「土匪」 21:192021/06/07 政治 證交所提醒上市公司依規即時發布疫情相關重大訊息 19:572021/06/07 財經 APEC金融監理官員培訓計畫 證交所分享台灣經驗 14:222021/06/07 財經 外資上周賣超友達最多 買超長榮航第一名 12:462021/06/07 財經 《櫃買市場》穩得申請上櫃 華景電10日上櫃審議 17:062021/06/07 財經 電競手機ROG Phone 5 Ultimate上市 預購送獨家禮包 16:222021/06/07 科技 PChome釋出萬份Lingvist英文線上學習課程免費領取 12:422021/06/07 科技 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 僱用50名移工以上大廠訪查 新北勞工局將在3日內完成 - 財經 - 工商 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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