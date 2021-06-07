在美國去年退出後冷戰時期重要防禦協定「開放天空條約」後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天簽署法案正式退出這項條約。

莫斯科當局今年1月中旬宣布，將退出開放天空條約（Open Skies Treaty）。依據這項條約，各締約國得以在彼此領空執行非武裝偵察飛行。

莫斯科當局指出，自美國去年退出開放天空條約後，維繫這項條約的工作「缺乏進展」。

俄國國會上下兩院此前都已投票贊成，終止莫斯科參與開放天空條約。俄國正式退出這項條約的文件今早公布於政府網站。

(中央社)