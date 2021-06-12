日本124萬劑AZ疫苗，中央配發台北市7萬劑，扣除專案1.2萬劑僅剩5.8萬劑給北市運用，市長柯文哲12日表示，當疫苗有限時，想了再想，北市85歲以上長者大概就5.8萬人，所以先給85歲以上長者施打，其它的暫時要說抱歉，總不能在接種站外擺擂台，讓長者自相殘殺後再來打，明早8時開放網路預約，也麻煩兒孫輩幫忙上網預約。

柯文哲今主持防疫記者會指出，昨天晚上突然宣布疫苗發下來，順序由中央規定，看起來也合理，除了預期的，另外是75歲以上長者，北市一直在等中央公布發多少才能處置，北市75歲以上有19萬人，一開始若直接宣布75歲以上開打，總不能在接種站外擺擂台，讓長者自相殘殺後再來打。

他表示，最方便和醫學合理來看，從年紀大的開始施打，80歲以上得病死亡率可到20％，當疫苗有限時，想了再想，85歲以上大概就是5.8萬人，不一定全都來打，這批疫苗只有85歲以上長者有機會打，其他的暫時要說抱歉，給最需要的先打。

柯文哲說，明早8時北市開放預約，85歲長者可能不會用路，麻煩兒孫輩就拜託幫忙輸入，有28家醫院、12家健康中心、135家社區診所可預約，原則上是可預約盡量預約，不會用網路的，今晚將透過里幹事、鄰長發送通知單，明後天預約，15、16日施打，沒辦法上網的，安排16日下午、17日早上施打。

他提醒，打疫苗的人不要去醫院和其他病人混合，醫院動線要獨立，但不是每家醫院門診都夠大，所以很多醫院就會在醫院外找學校、公共場所，不一定是在醫院裡打，可能借外面場地施打，這次疫苗發下來只有85歲以上長者有機會打，其他等第二批，打的順序就按年齡慢慢降下去，是不得已的辦法。