全台高齡長者近日陸續施打疫苗，卻傳出多名長輩接種後過世的消息，台北市政府昨日宣布共累計2例，今日也證實中山區陸續還有2例通報。據悉，2名個案分別為72歲洗腎婦人、89歲老婦人，皆在15日接種疫苗後於家中出現發燒症狀，相繼於17日、18日身亡，但原因是否與疫苗有關，仍待衛生單位相驗結果。

台北市日前累積2例接種後傳出不良反應的個案，其一為士林區1名96歲老翁，16日於北市聯合醫院陽明院區接種疫苗後身體不適，傍晚6時許被家人發現躺在床上失去氣息，其二則為大同區92歲婦人，15日於馬偕醫院設立的建成國中接種站施打後，16日猝死。

事隔一日，中山區又傳出2名施打疫苗後不良的個案，北市府稍早也證實目前共收到4例通報。據了解，這2名個案皆為老婦人，其中1名為有洗腎、心臟病等慢性病史的72歲婦人，15日至診所施打AZ疫苗後，晚間出現咳嗽、發燒等症狀，經服用退燒藥後雖有減緩，但17日中午與先生在家用餐時，突然喘不過氣來，送醫急救仍宣告不治。

另名個案則是89歲老婦，15日接種疫苗後，連日發生嘔吐、發燒症狀，18日上午被兒子發現倒臥床上已無呼吸心跳，但2人的確切死因是否與疫苗施打有關，仍待衛生單位相驗釐清。