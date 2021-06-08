受惠於布局車用及工業儲能設備成果逐漸顯現，系統電(5309)下半年營運展望樂觀，系統電總經理謝東富表示，公司將持續擴大汽車電子及工業儲能產品市場配比，努力提升產品技術及毛利，全年業績會比去年好。

系統電過去以消費性電子為主，後來將重心轉向車用電子及工業能源領域，投資車用電子的感測器及中控工業，以及工業能源的半導體廠、工廠自動化及5G/衛星通訊，有鑑於各國每年都會有相當多起因爆胎而產生的重大交通事故，美國優先在2005年強制汽車加裝TPMS(胎壓偵測器)，亞洲、歐洲各國也從2013年起相繼頒發強制安裝法令，以加強行駛上的安全保障，系統電於2014年開始跨足藍牙TPMS領域，經過幾年的努力，獲得多家客戶認證與肯定，受惠於近年汽車市場需求的增加，且成功打入日本汽車市場，系統電於TPMS出貨上不但沒有因疫情影響而減少，反而在今年第1季訂單有著大幅提升，進而帶動整體營收相較去年同期近倍數成長。

根據研究機構IHS Markit的數據顯示，隨著疫情逐漸被掌控，2021年起車市有望回歸以往的榮景，全球汽車預估銷售量將有機會回升至8400萬輛。除原有油車市場外，電動車市場逐漸成為時下關注的議題。依照銷售數字統計，2020年在全球各電動車市場即有高達近300萬台的銷售量，相較前一年的210萬台大幅成長40%以上，加上第1季全球銷售數字已達113萬台，因此市場預估2021年有望達到390萬台的銷售水準。可望為周邊零件市場帶來龐大商機。

受惠於TPMS穩定出貨及儲能設備需求顯著成長。系統電5月合併營收為2.01億元，月增14.26%、年成長185.29%，累計1到5月合併營收為8.68億元，年成長92.44%。

除車用市場，系統電在能源市場也開啟全新布局；該公司已成功開發出一次能夠儲能兩千度電的鋰電集裝箱。透過這樣大容量的儲能櫃，讓企業在遇到像「5月13、17日的全台大停電」時，也能利用系統電的儲能櫃，避免因斷電而造成經濟損失，目前系統電儲能設備在手訂單今年將逐漸發酵，營收比重也可望從目前的20%逐步提升至30%~40%。

系統電表示，公司未來也會持續抓準市場商機，開發並提供有效解決缺電危機的產品，藉以分散營運風險，使營收較不受單一產業景氣好壞而有所影響。

(時報資訊)