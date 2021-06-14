近日藍營立委拋出考量疫情因素，今年民生用電不實施夏月電價議題，14日民進黨立院團主張6月民生用電不實施夏月電價，預估有千萬人受惠。經濟部回應，會請台電評估民進黨團主張對民眾的助益以及對供電的影響。

日前台電就針對外界關切夏月電價制度開始實施，指出夏月電價制度並非電價「調漲」，而是電價費率審議會核定平均電價其中一部分。此外，夏月電價制度主要影響用電大戶，全國近400萬用戶不受影響。事實上，夏月電價制度除了希望促使用戶節約用電，也公平反應用電大戶的用電成本。

經濟部稍早回應，今年用電需求持續成長，工業用電大戶接單暢旺，許多都採取24小時生產模式；民生用電也因為氣溫高而居高不下。從台電資訊看來，用電負載屢創新高，甚至在5月，用電負載就打破歷史紀錄。事實上，夏季電價不是漲電價，而是平均電價的一部分，其政策設計就是以不同價格來增加節電誘因，引導用戶、尤其是工業用電大戶在夏季用電高峰時節約用電。

但考量國人於疫情期間配合政府防疫，盡量居家減少外出，為了減輕民眾負擔，經濟部會請台電認真評估執政黨團的主張對民眾的助益以及對供電的影響。